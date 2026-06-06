◆米大リーグカージナルス１０―３レッズ（５日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手が５日（日本時間６日）、本拠のレッズ戦に「１番・左翼」でスタメン出場。今季メジャー初戦で適時二塁打など２安打１打点と活躍し、勝利に貢献した。初回先頭で迎えた今季初打席は遊撃内野安打。二ゴロ、左飛で迎えた６回。４―３の１死一塁で右中間フェンス直撃の二塁打を放ち、一塁走者