◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、５回まで１安打無失点、６奪三振の好投を見せている。２回にはメジャー移籍後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測した。メジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う一戦。初回は１死からトラウト、メックラー