なにわ男子の高橋恭平が６日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の公開記念舞台あいさつに共演の岩瀬洋志らとともに登場した。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。作品の内容にちなみ、最近ガチになっていることを聞かれた高橋は「髪色」と回答。この日は金髪メッシュの髪色で登場し「