テーブルやデスク周りをきちんと整理しているはずなのに、どこかごちゃごちゃした印象に映ってしまうのは、小物類の収納が原因かもしれません。収納場所が決まっていない小物は、気を抜くとどんどん増えてしまいがちなので、所定の収納スペースを作っておくことが整理整頓のコツ。そこで今回は、身の回りのごちゃごちゃを解決へ導く、【3COINS（スリーコインズ）】の「小物収納グッズ」を紹介します。 あの収納