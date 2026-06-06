これは友人A子から聞いた話です。“友達だから”を理由に頼み事を当然のように押し付けてくる女性に、A子は少しずつ疲弊していました。感謝よりも利用が先にある関係に違和感を覚え、距離を置いたことで、自分を大切にする人間関係の大事さに気づいていくお話です。 最初は“頼ってくれてるだけ”だと思っていた A子には、学生時代から仲のいい友人がいました。明るくて人懐っこく、困った時にはすぐ連絡してくるタイプです