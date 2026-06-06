歌手でタレントの研ナオコが６日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。朝ドラヒロイン・見上愛からのプレゼントを公開した。「このＴシャツわかりますか？」「見上愛ちゃんからいただきました」と紹介したのは、現在放送中の女優・見上愛と上坂樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」のＴシャツ。背面には、主人公である見上演じるりんと、上坂演じる直美の似顔絵と「ＳＴＡＦＦ」の文字が入ってお