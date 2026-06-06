◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグの第１週カナダ大会日本３―１（２５―２０、１６―２５、２５―１６、２５―２０）ウクライナ（５日、カナダ・ケベックシティ）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は１６位のウクライナを３―１で退け、開幕２連勝を飾った。１―０の第２セットは落としたが、主将の石川真佑（エジザジュバシュ）が両チーム最多２２得点でけん引し、エース格の佐藤淑乃