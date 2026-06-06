食事などで飲み込むたびに心臓が止まってしまうイギリス人女性が、画期的な治療を受けて、ついに「恐怖のない生活」を送れるようになった。 【写真】がん手術、息子逮捕乗り越え“国民的女優”が84歳誕生日報告 英国ハートフォードシャー州セント・オールバンズ出身で、助産師として働くサラ・ホールさん（50）は、極めて稀な疾患と診断され、食事や水分摂取のたびに失神やめまいを起こすため