30代の会社員Aさんは、妻と幼い子どもふたりを抱え、数年前からマイホーム計画を温めてきた。共働きとはいえ、都内近郊の物件は予算をすぐ超える。頭金が足りないまま検討だけが続いていたある日、65歳の父親から「家を建てるなら1000万円を援助する」という思わぬ提案があった。 【画像】相続の手続きで大変だったこと ただし「住宅取得用の資金として受け取ること」を条件として言われ、Aさんは少しためらいを感じた。そ