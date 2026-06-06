ウォン・ドル為替レートが2009年の金融危機以来17年ぶりに取引時間中に1ドル＝1560ウォンを超えた。ソウル外国為替市場の夜間取引で6日午前2時、1ドル＝1559．0ウォンで取引を終えた。5日の昼の取引（終値）と比較して夜間取引だけで19．9ウォンもウォン安ドル高が進んだ。夜間取引で一時は1ドル＝1561．5ウォンをつけた。これはグローバル金融危機当時の2009年3月6日（取引場で1ドル＝1597．0ウォン）以来17年3カ月ぶりのウォン安