エヌビディアが韓国に人工知能（AI）技術センターを設立するための採用手続きに入った。エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は自ら「ソウルに建てることになりそうだ」と明らかにし、AI研究者やエンジニアに採用のラブコールを送った。エヌビディアの採用ホームページによると、エヌビディアは最近、ソウル勤務を条件としてAI技術センター所属のフィジカルAI担当ソリューションアーキテクトの採用公告を出した