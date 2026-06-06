◇NBAファイナル第2戦ニックス105ー104スパーズ（2026年6月5日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第2戦が5日（日本時間6日）に行われた。東王者ニックスが激闘を制して2連勝。そして東1回戦第6戦から脅威の13連勝となった。本拠地ニューヨークに移動して、8日（同9日）の第3戦に臨む。第1戦では第3Q序盤までに最大14点リードを許したが、ニックスの選手たちは諦めていなかった。前半負傷で