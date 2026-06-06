動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（5月25日〜5月31日）を発表。映画以外の番組部門では、『地獄に堕ちるわよ』が5週連続1位を獲得した。香港でもTOP10入りしている。【画像】20年前の名作ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』3位には、2006年放送のドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』が初登場。永井明原案・吉沼美恵医療監修・乃木坂太郎作画による同名漫画を、坂口憲二主演でドラマ化し、フ