プロ野球・阪神は6日、前川右京選手を1軍登録、百粼蒼生選手の登録を抹消しました。前川選手は今季4月7日に1軍初昇格するも18試合で1本塁打7打点、打率.227の成績となり5月18日登録を抹消。その後ファームで調整し直近4試合12打数7安打1本塁打3打点と調子を上げ、再昇格となりました。プロ3年目の百粼選手はファームで40試合出場し3本塁打放ち、6月3日に1軍登録。しかし出場はなく、1軍デビューは持ち越しとなりました