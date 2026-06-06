テニスの「全仏オープン」は6月5日（日本時間6日）、女子ダブルス準決勝が行われ、青山修子／リャン・エンシュオ（台湾）組が登場した。第2シードのA・ダニリナ（カザフスタン）／A・クルニッチ（セルビア）組と激突し、5-7、2-6のストレートで敗戦。惜しくも決勝進出は逃したものの、試合序盤に青山のパートナーが見せた超ハイレベルな“ボレー合戦”が観客の度肝を抜いた。【映像】反応できる!? コンマ秒レベルの“ボレー合戦