サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の米国とカナダで行われる試合で、観客が未開封の使い捨てボトル1本をスタジアムに持ち込むことを国際サッカー連盟（FIFA）が認めたと5日、ロイター通信が報じた。容量は590ミリリットルまでで、やわらかいプラスチック製ボトルの持ち込みが可能。硬質ボトルは禁止される。FIFAは投げられた場合の安全面を考慮し、飲料水用のボトルの持ち込みを禁止する方針を示していたが、脱