【ワシントン共同】米中央軍は5日、イランがペルシャ湾岸のクウェートとバーレーンに向けて7発の弾道ミサイルを発射したと発表した。6発を迎撃し、残りの1発は標的に届かなかったとしている。米軍に被害はなかったとした。