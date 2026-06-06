「雑なのよww」というコメントとともに投稿された、シーズーの“お手”がSNSで話題となっている。【映像】“雑なお手”をする様子（実際の映像）夜ごはんの前。シーズーのぽこくん（4歳）が、なにやら大忙しだ。この日のごはんには、大好きな焼き芋が入っていた。早く食べたくて、ずっと、お手。しかもそのお手が雑。飼い主（＠poco20220603）によると、食べ物がない時は ちょっと面倒くさそうにやってくれるそうだが、大好