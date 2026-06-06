大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が6日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。1％案が有力視されている、政府の飲食料品の消費税減税について私見を述べた。橋下氏は、「国民サイドからすれば、『1％で早くやってくれ』と。それが多くの声だと思うんですけど、政治の力で、0でやると言ったんだったらやり切りなさいよ、と」と話した。消費税減税をめぐっては、レジシステムの改修