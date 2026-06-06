アメリカのトランプ大統領は5日、政府がAI（人工知能）を開発する企業の株式の一部を取得することを検討していると述べました。トランプ大統領：これは非常に面白い構想だ。国民と（AI企業との）パートナーシップのようなものだ。検討を進めている。トランプ大統領は5日、「AIの成功による恩恵を国民が受けられる方法について議論する」として、アメリカ政府が大手AI企業の株式の一部を取得することを検討していると明かしました。