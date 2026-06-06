犬に『にんじん』は与えても大丈夫？ 「犬って、にんじんを食べても大丈夫なの？」と疑問に思ったことはありませんか。結論からいうと、にんじんは基本的に犬が食べられる野菜です。 にんじんには、βカロテンや食物繊維、ビタミン類などの栄養素が含まれており、目や皮膚の健康維持や高い抗酸化作用による老化防止などの効果が見込めます。 実際、おやつやトッピングとしてにんじんを取り入れる飼い主さんも多くい