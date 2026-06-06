株式会社アピックスインターナショナルが発売している空気清浄機能付きサーキュレーター『AFC-910R』。本製品は高性能フィルターによるPM2.5の除去機能と、20畳まで届く送風・空気循環機能を1台に集約した家電。空気清浄機能は最大30畳に対応し、PM2.5を約99％除去する。複数台の家電を設置する手間やコストを抑えながら、室内環境を整えられる点が特徴となっている。 （関連：【画像】部屋干し