出演作を重ねるたびに、新たな一面を見せてきた中島健人さん。演技力が特に印象に残った出演作が話題となっています。All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の演技が光っていたと思う出演作」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『彼女はキレイだった』（長谷部宗介