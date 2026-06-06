「72歳で英検1級に合格」と聞いた時、「いったいどんな人なのだろう。きっと特別な才能があるに違いない」と考える人は多いでしょう。しかし偉業を成し遂げたその人物は、超人ではなく一般的なシニア男性でした。今回は江田信久さんの著書『才能やセンスは必要ない 72歳で英検1級とれた人がやっていた独学法』から一部を抜粋し、その平凡な1日をご紹介します。筆者はオンラインで吃音の改善指導の仕事をしているごく普通の高齢者で