歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月5日、自身のInstagramを更新。身長が伸びた長男の姿を披露しました。【写真】市川團十郎、身長が伸びた長男の姿「青春真っ只中、のカップルみたい」團十郎さんは「う、会わない間に、身長越えた？のかな、写り方？」と2枚の写真を投稿。自身が留守の間に長男・勸玄さんが長女・麗禾さんの身長を超えたように感じたようです。1枚目は麗禾さんのスマートフォンをきょうだい2人で寄り添って見る姿。