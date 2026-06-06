歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が5日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）の妻で元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の“梨園の妻”デビューを報告し、着物姿での2ショットを披露した。【写真】「並ぶと似てますね」着物姿2ショットで義娘・能條愛未の“梨園の妻”デビューを報告した三田寛子三田は「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を