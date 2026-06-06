中学生が熱戦を繰り広げるRKK旗選抜少年軟式野球大会が開幕しました。 前回優勝の荒尾JBBCから優勝旗が返還され、幕を開けた今回の大会。県内から16の中学生チームが参加して熱戦を繰り広げています。 きょうは、熊本市中央区と西区、2つのグラウンドで1回戦が行われました。 荒尾JBBCと帯山中学校の試合は、帯山が1点を先制。追いかける荒尾JBBCは3回、2点を奪い逆転に成功。その後も追加点をあげ、5対1で荒尾JBBCが勝ち