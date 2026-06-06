６日午前、兵庫県姫路市のスーパーに車が突っ込み、客１人がけがをしました。 【写真を見る】業務スーパーに車突っ込む…７４歳男性「考え事をしていてブレーキとアクセルを踏み間違えた」客１人けが兵庫・姫路市 午前９時すぎ、姫路市網干区垣内東町にある「業務スーパー網干店」で、従業員から「車が店に突っ込んでけが人が１人いる」と消防に通報がありました。 警察など