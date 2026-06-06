希望する保育所や認定こども園に入れず、入園を見合わせるいわゆる「保留児童」について、熊本市は過去最少の人数だったと明らかにしました。 熊本市の「保留児童」は今年4月1日時点で146人と、この5年間で300人以上減少し統計を取り始めた2015年度以降過去最少でした。 熊本市に住む就学前の児童数は2022年度からの4年間で毎年、1000人以上減少している一方、保育所などへの入所を希望する児童の割合は年々増加しています。 こ