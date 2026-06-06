これから今夜にかけての近畿地方は、多少晴れ間は出ますが、雲が広がりやすいでしょう。急な雨に注意をしてください。 向こう一週間の近畿地方は、雲が広がりやすく、梅雨空が続くでしょう。７日から８日にかけては全般に雨が降り、南部では雷を伴うでしょう。