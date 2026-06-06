日本野球機構(NPB)は6日の公示を発表。DeNAは庄司陽斗投手を1軍登録し、堀岡隼人投手を登録抹消しました。庄司投手は昨季支配下契約を勝ち取った育成出身・プロ3年目の左腕。今季は2軍で11試合に登板し4勝1敗、防御率1.73と安定した成績を収めています。今回がプロ初昇格となり、この日行われるソフトバンク戦にプロ初先発、初登板の予定です。一方、登録抹消された堀岡投手は10年目の右腕。今季は6試合に登板し防御率7.88の成績で