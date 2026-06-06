【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、連邦準備制度理事会（FRB）が次回会合で利下げすべきかどうかを記者団に問われ「利下げを望む」と答えた。FRBのウォーシュ新議長に判断は任せるとも語った。トランプ氏はパウエル前議長には露骨に利下げを要求していた。最近はFRBに利下げをすぐには求めない考えを示唆したと報じられていたが、景気に追い風となる低金利を望む本音には変化がなかったようだ。FRBは16、17両日に金