7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台あいさつに高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇した。自身にキャッチフレーズをつけるとしたら…と聞かれた高橋は「知的男子」と堂々掲げた。【写真】ハートのフリップに「いわせようじ」笑顔の高橋恭平高橋ひかるが、いつも笑顔を心がける「ハッピー女子」、岩瀬が猫のようなルックスと