タレントの阿波みなみさんがトレーニングに取り組み始めた模様を自身のXに投稿しています。 【写真を見る】【 阿波みなみ 】「峰不二子になるまで終われません」トレーニング開始「負けそうになってもこの企画は続ける」阿波さんは「峰不二子になるまで終われません」とテキスト。今月4日に「#1日目」とテキストして、いわゆる?腹筋運動?に取り組む写真を投稿しました。阿波さんが上体を起こそうと懸命になっているところに愛