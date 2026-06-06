兵庫県洲本市は５日、過去に同市にふるさと納税をした２３人の個人情報が漏えいしたと発表した。情報を記した内部資料を写したと思われる画像２枚がＳＮＳ上で投稿されているのを確認。何者かが不正に漏えいしたとみて、洲本署に相談しているという。市によると、２０１９〜２１年度に市にふるさと納税をした市民と、１５〜２１年度にふるさと納税の返礼品として洲本温泉利用券を選んだ人の、住所や氏名など、合計２３人分。ク