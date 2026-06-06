◇MLB ジャイアンツ 18-3 カブス(日本時間6日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が2試合ぶりの第9号ソロホームランを放ちました。「4番・ライト」でスタメン出場したこの試合は、第3打席まで3つの四球を選びました。15点の大差を付けられて迎えた8回の第4打席、イニングの先頭打者として打席に入ると、相手投手のシンカーを捉えレフトスタンドへ。意地の一発となる9号ソロを放ちました。鈴木選手は4日のアスレチックス戦