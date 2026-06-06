映画『四月の余白』(6月26日 新宿ピカデリーほか全国公開)の本編映像と場面カットが公開された。映画『四月の余白』場面カット(C)2026 N.R.E○草野冬子(夏帆)の緊迫した場面今回公開されたのは、暴力衝動や問題行動を繰り返す少年・澤海斗(上阪隼人)の担任教師・草野冬子(夏帆)をとらえた本編映像。映像の冒頭は、板書しながら正岡子規の俳句の意味を説明する冬子の横顔にフォーカス。しかしカメラが切り替わると、黒板には「海