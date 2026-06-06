新卒で入社したばかりなのに、毎日「辞めたい」と感じていると、自分だけが社会人に向いていないのではないかと不安になるかもしれません。 さらに、「早期離職は生涯年収に響く」と聞くと、今のつらさを我慢すべきか迷ってしまうでしょう。そこで本記事では、早期離職が生涯年収に与える影響や、退職する前に考えておきたいことについて解説します。 新卒で早期離職すると生涯年収はどれくらい変わる？ 早期離職