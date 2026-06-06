海外旅行や出張の予定がある人にとって、パスポートの手数料は気になる出費の一つです。特に、これまで「10年も使わないから5年旅券で十分」と考えていた人は、18歳以上の5年旅券がなくなると聞くと、負担が増えるのではないかと不安になるでしょう。 そこで本記事では、18歳以上の人が手数料改定で得をするのか、損をするのかについて解説します。 18歳以上は5年旅券を選べなくなり、10年旅券に一本化される