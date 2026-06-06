ロッテは6日、６月9日からマリーンズストア各店にて中日ドラゴンズとの交流戦コラボグッズを販売することになったと発表した。6月9日から11日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の中日戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「ドアラ」をあしらったデザインをはじめ、７回のラッキーセブンの演出で登場する「チャンスくん」と「ドアラ」のコアラ