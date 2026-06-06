【モデルプレス＝2026/06/06】女優の前田敦子が4日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが輝くドレス姿を公開し、話題になっている。【写真】34歳元AKBセンター、美デコルテ見せドレス姿◆前田敦子、デコルテ見せのドレス姿を披露前田は6月3日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで開催された映画『サヨナラの引力』（2026年7月3日公開）のジャパンプレミアに花束プレゼンターとして登壇した。「本編はもう後半涙が止まりません