日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「竈」はなんて読む？画数も多く難しい漢字ですよね。実は、ブームになった漫画キャラの苗字に使われた字でもあります。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「かまど