◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦鹿島―神戸（６日・メルスタ）第１戦で０―５の惨敗を喫した鹿島は、ホーム開催となる第２戦での２戦合計スコアによる“奇跡”の大逆転を目指し、神戸を迎える。大黒柱のＦＷ鈴木優磨が、第１戦での負傷の影響で欠場となる。Ｗ杯メンバー選出により早川友基が不在となるＧＫには梶川裕嗣、韓国代表ＤＦキムテヒョン不在のセンターバックには関川郁万を起用した。ダ