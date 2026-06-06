◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンク・山本祐大捕手が出場選手登録を抹消された。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）後に小久保監督が左手有鈎（ゆうこう）骨を疲労骨折していることを明かし、６日に出場選手登録を抹消すると話していた。５月１２日にトレードでＤｅＮＡから加入し、ここまで１４試合に出場。最近では３日の中日戦（バンテリンＤ）に「５番・捕手」で出場していたが、