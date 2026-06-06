阪神の百崎蒼生内野手（20）が6日、出場選手登録を抹消された。プロ入り3年目にして、3日に初めて出場選手登録。だが、1軍試合出場はなく登録抹消となった。今春キャンプでは宜野座組に抜てき。開幕はファームで迎え、ここまで39試合に出場し打率・235、3本塁打、13打点の数字を残していた。昨年8月には左顔面に死球を受け下顎骨を骨折。「整復固定術」を受け、地道なリハビリを乗り越えた。代わりに前川右京外野手（23