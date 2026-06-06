音楽制作レーベル「Arte Refact」は6日、公式サイトを更新。代表取締役で作曲家の桑原聖氏の女性問題を謝罪した。桑原氏も自身のX(旧ツイッター）を更新し、スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサーを辞任することを発表した。桑原氏は「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪。桑原氏をめぐっては不貞行為が一部SNSで