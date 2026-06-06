2026年5月19日(火)より、スターバックスのチルドカップ シリーズから”スターバックス®ストロベリークラッシュミルク”が発売されました♪いちご果肉がたっぷり使用し、まろやかなミルクと甘めの練乳を組み合わせた新作チルドカップ。いちごが好き人にはたまらないドリンクになっています!全国のファミリーマートにて販売しています♪ 1粒のいちごパッケージ♪ 今回の新作