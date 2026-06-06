◇出場選手登録【ソフトバンク】前田悠伍投手【日本ハム】山崎福也投手【楽天】藤原聡大投手【阪神】前川右京外野手【DeNA】庄司陽斗投手◇同抹消【ソフトバンク】山本祐大捕手【楽天】伊藤樹投手【阪神】百崎蒼生内野手【DeNA】堀岡隼人投手