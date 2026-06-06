◇MLB ドジャース-エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が今季11度目の先発マウンドへ。守備陣が好プレーを連発し佐々木投手を盛り立てています。初回を三者凡退に抑えた佐々木投手は2回1アウトからセンターへの鋭いライナーを放たれますが、アンディ・パヘス選手がジャンピングキャッチ。佐々木投手もマウンド上でグラブを叩きパヘス選手をたたえました。さらに続く打者のファースト強襲の当