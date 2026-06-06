関東地方は、雲が多くなっていますが、広く雨が降るなど大きな崩れはなさそうです。【午後の天気】南部、北部ともに曇り空が続きますが、夕方にかけては、晴れ間も出るでしょう。夕方から夜は、山沿いを中心ににわか雨がありそうです。日中は、5日より高く、平年並みの25度くらいまで上がる所が多いでしょう。【週間予報】7日はゆっくり下り坂で、夜は広く雨が降るでしょう。雨は8日にかけて本降りとなりそうです。9日以降も曇り空